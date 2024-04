Handbalster Polman viert plaatsing Spelen: 'Ik zal niet alle filmpjes doorsturen'

"Wij houden wel van gezelligheid, ja. Ikzelf hou van het Hollandse levenslied. Ik zal niet alle filmpjes van gisteravond doorsturen, want als je die allemaal zou zien..."

Het wordt voor de 31-jarige geboren Arnhemse de tweede keer dat ze naar de Olympische Spelen gaat. In Rio was ze erbij, maar vlak voor de Spelen in Tokio blesseerde ze haar knie. Ook in aanloop naar dit kwalificatietoernooi was het onzeker of Polman fit genoeg was.

Ze is herstellende van een spierblessure en zou op het OKT alleen spelen in geval van nood. Zowel tegen Argentinië als tegen Tsjechië hoefde ze niet in actie te komen.

Gaat Polman zichzelf nu inpakken in bubbeltjesplastic? "Dat zou ik wel willen. Als dat toch eens kon, zodat ik fit blijf! Maar het moet niet te veel in je hoofd gaan zitten. Ik ga gewoon trainen, hoop dat ik straks op het veld m'n kwaliteiten weer kan laten zien en het team kan helpen."

Knokken

De handbalsters hebben dit olympisch kwalificatietoernooi wel moeten knokken. Polman: "Tegen Argentinië begonnen we superslecht en stonden we 6-0 achter. Dat hebben we gisteren voor de wedstrijd tegen Tsjechië ook uitgesproken naar elkaar: zo kunnen we niet beginnen. We hebben de volle focus nodig. Uiteindelijk was het appeltje-eitje."