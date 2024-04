3x3-basketbalsters ongeslagen naar halve finales bij OKT in Hongkong

Live bij de NOS

Als de Nederlandse teams de halve finales halen, dan zijn die wedstrijden zondag (vanaf 09.30 uur) via een livestream te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Ronald van Dam en Bas Rozendaal.

Zowel voor de vrouwen als mannen geldt dat ze eerste moeten worden in Hong Kong voor een olympisch ticket. Lukt dat niet, dan zijn er voor de vrouwen nog twee kansen om zich te plaatsen voor de Spelen in Parijs, voor de mannen maar één.

Het volgende OKT is van 3 t/m 5 mei in Utsunomiya (Japan) en de laatste van 16 t/m 19 mei in Debrecen (Hongarije).