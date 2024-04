Autoritje 15-jarige in Yerseke eindigt ondersteboven

Een jongen van 15 heeft in Yerseke een heel kort ritje in de auto van zijn vader gemaakt. De wagen kwam niet ver en belandde op zijn kop tussen twee geparkeerde auto's. De jongen bleef ongedeerd.

De puber was alvast in de auto gaan zitten omdat hij samen met zijn vader op weg zou gaan. Hij startte het voertuig, begon te rijden en raakte daarbij volgens de politie in paniek. Daarbij trapte hij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem, meldt Omroep Zeeland.

De auto botste vervolgens hard op een paaltje, werd gelanceerd en belandde op z'n kop. Omdat het er aanvankelijk ernstig uitzag, spoedden de hulpdiensten zich naar het ongeluk. Maar de jongen wist zonder verwondingen uit de auto te klimmen.

Ook verder raakte niemand gewond. De ouders van de jongen zijn wel ontzettend geschrokken, laat de politie weten.