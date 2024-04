Zaalvoetballers op drempel WK: 'Misschien horen we er niet, maar we zijn er wel'

Moreno had nog niet verwacht dat zijn ploeg nu al zo dicht bij het WK zou zijn. "Misschien horen we hier nog niet, maar we zijn er wel. We hadden er eerder uit kunnen liggen, maar de jongens hebben elke wedstrijd keihard geknokt. En dat moet ook. We moeten superhard werken en niet het idee krijgen dat we meer hadden kunnen doen."

Die strijdlust is ook bij Boukhari terug te vinden. Hij dicht zijn ploeg dan ook goede kansen toe tegen de Finnen. "Ik denk dat het niveauverschil wel meevalt. Wij hebben ook krachtpatsers in ons team. Daarnaast hebben we genoeg individuele kwaliteiten en zijn we tactisch sterk."