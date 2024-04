Geen benen op tafel bij PSV, dat afkoerst op titel: drukke transferzomer op komst

PSV zit na de grote zege op AZ goed in z'n vel en werkt in relatieve rust toe naar het einde van het voetbalseizoen. De Eindhovenaren hebben in de resterende vijf competitieduels drie zeges nodig om de 25ste landstitel te mogen vieren.

De ploeg van trainer Peter Bosz kan zaterdag weer een stap zetten in het thuisduel met hekkensluiter Vitesse (aftrap 16.30 uur). Maar het is niet zo dat men in de kantoren van het Philips Stadion met de voeten op tafel zit en continu teletekstpagina 819 inschakelt om de stand van de eredivisie te bekijken.

Vooral technisch directeur Earnest Stewart is al behoorlijk met komend seizoen bezig.

Hete transferzomer: gaan Veerman en Bakayoko?

Dat is niet vreemd, want PSV staat andermaal voor een drukke transferzomer. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met Johan Bakayoko, Joey Veerman, Malik Tillman, Sergiño Dest, Olivier Boscagli en Walter Benítez? Zes belangrijke spelers in het aanstaande kampioensteam.

Veerman (25) en Bakayoko (20) zijn voorname kandidaten om PSV komende zomer te verlaten en moeten de clubkas gaan spekken. PSV hoopt op de achtergrond het contract van Veerman nog te verlengen, maar de middenvelder heeft er nooit een geheim van gemaakt open te staan voor een transfer.

Hetzelfde geldt min of meer voor Bakayoko. De Belg heeft dit seizoen een stap in zijn ontwikkeling gemaakt, al zou hij nog bepalender kunnen worden. Aan interesse geen gebrek voor de buitenspeler. Het Eindhovens Dagblad meldde deze week dat Borussia Dortmund naar de tienvoudig Belgisch international heeft geïnformeerd.