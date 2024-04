Teamsprinters winnen laatste wedstrijd in aanloop naar Olympische Spelen

De Nederlandse baansprinters hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen gewonnen. In het Canadese Milton zegevierden Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in de derde wedstrijd om de Nations Cup.

Het Nederlandse trio noteerde zaterdag in de finale een tijd van 41,860 seconden en was daarmee veel te sterk voor de sprinters van Groot-Brittannië, die 42,712 klokten.

De regerend olympisch en wereldkampioenen kunnen zich nu met een goed gevoel richten op de voorbereiding voor de Spelen in Parijs. De vorige Nations Cup-wedstrijd eindigde in een deceptie.

Australië afwezig

Door een voedselvergiftiging van Lavreysen liep het trio in maart een directe confrontatie met de Australische ploeg mis. De Australiërs gelden als grootste concurrenten om de olympische titel. Bij de Nations Cup-wedstrijden van een maand eerder, in Adelaide, was het Nederlandse team afwezig.

De Australische sprinters ontbraken dit weekend in Milton. Bij afwezigheid van de Nederlanders hadden de Australiërs de voorgaande twee Nations Cup-finales gewonnen, maar ze slaagden er geen enkele keer in onder de 42 seconden uit te komen.

Ook goud voor vrouwenploeg

Ook de Nederlandse vrouwenploeg pakte een gouden medaille in Milton. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw waren in de finale te sterk voor Mexico. Het drietal noteerde een tijd van 46,265 seconden, tegenover de 46,818 van Mexico.

Normaal gesproken is de concurrentie groter voor de vrouwenploeg. Wereldkampioen Duitsland zette een onervaren team in en werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Groot-Brittannië en China, die op het vorige WK respectievelijk de zilveren en bronzen medaille pakten, waren afwezig.