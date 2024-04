15 jaar cel voor diplomaat VS die voor Cuba spioneerde

Een voormalige Amerikaanse ambassadeur is in de VS veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De 73-jarige Victor Manuel Rocha had bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Het ministerie van Justitie spreekt van een van de meest verstrekkende en langstdurende infiltraties binnen de Amerikaanse regering.

Rocha was van 2000 tot 2002 de Amerikaanse ambassadeur in Bolivia. Ook werkte hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Zuid-Amerikaanse landen. Volgens de aanklagers zocht Rocha naar posities die hem toegang zouden geven tot gevoelige informatie en invloed op het Amerikaanse buitenlandse beleid.

De Amerikaan werd in december opgepakt. Zijn spionnenwerk was in 2022 aan het licht gekomen toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. De twee hadden meerdere ontmoetingen waarbij Rocha openlijk en met trots sprak over zijn geheime werk.

Toen de undercoveragent vroeg of Rocha nog steeds loyaal was aan Havana, zou hij verontwaardigd zijn geweest over het in twijfel trekken van zijn loyaliteit. Hij zou herhaaldelijk naar de VS hebben verwezen als de vijand.

'Leefde in een leugen'

De Amerikaanse justitie is tevreden met de uitspraak. "Het pleidooi van vandaag maakt een einde aan meer dan vier decennia van verraad en bedrog door de heer Rocha", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Het grootste deel van zijn leven leefde meneer Rocha in een leugen."

In februari bepleitte Rocha nog dat hij onschuldig was, maar later sloot hij een deal met de federale aanklagers. Naast een celstraf van vijftien jaar kreeg hij ook een boete van 500.000 dollar (ruim 469.000 euro).

Buiten de rechtbank in Miami waar de uitspraak was demonstreerden tegenstanders van het Cubaanse regime. Zij wilden dat Rocha de maximale straf zou krijgen.