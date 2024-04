Man steekt mensen neer in winkelcentrum Sydney, 'zeker vier doden'

In Sydney zijn bij een steekpartij in een druk winkelcentrum zeker vier doden gevallen, melden Australische media. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft bevestigd dat er een steekpartij was, maar heeft nog niets gezegd over het aantal slachtoffers of hun toestand.

Volgens Australische media rende een man met een mes het winkelcentrum binnen en stak daar meerdere mensen neer, waarna hij werd neergeschoten door de politie. Aangenomen wordt dat de dader alleen handelde. Onduidelijk is hoe hij eraan toe is.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur lokale tijd en speelde zich af in het Westfield-winkelcentrum, in de wijk Bondi Junction. Het pand is ontruimd en de politie roept mensen op om uit de buurt te blijven. De hulpdiensten en de politie zijn massaal uitgerukt.