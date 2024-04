Zorgen over online delen kinderfoto's: identiteitsfraude ligt op de loer

Cybersecuritybedrijf Kaspersky waarschuwt op zijn website dat de foto's die ouders delen informatie kunnen bevatten waarmee pedoseksuelen kinderen kunnen traceren. Ouders kunnen volgens het bedrijf niet goed controleren waar de foto's terechtkomen en in hoeverre ze worden verspreid.

"Foto's kunnen bijvoorbeeld de school of het schooluniform van het kind afbeelden, of de naam van de straat waar het gezin woont. En aan de locatie van een foto is soms zelfs de real-time locatie van een kind te achterhalen", aldus het bedrijf.

'Je wordt bang gemaakt'

YouTuber en presentatrice Marlieke Koks maakte in het verleden regelmatig video's en foto's waarop haar kinderen te zien waren. "Toen mijn oudste dochter 5 jaar was, vlogde ik nog elke week. Ik merkte dat ze zich op een gegeven moment bewust werd van de camera en zich als een soort presentatrice ging gedragen. Dat zie ik ook bij andere vloggers en dat lijkt me pedagogisch onverantwoord. Daarom ben ik daarmee gestopt," vertelt ze.

Nu plaatst ze nog af en toe foto's en video's waarin haar kinderen herkenbaar in beeld zijn, maar dan wel in Instagram-stories, waar de beelden na 24 uur verdwijnen. "Dat zien dan vooral mijn volgers en dat voelt vertrouwd." Over de gevaren van sharenting zegt ze: "Een pedofiel kan ook door de straat lopen en een foto van je kind maken. Je wordt een beetje bang gemaakt, zeker als je helemaal niet zo veel volgers hebt."

Toch wil Koks liever niet meer dat beelden van haar kinderen een hit worden op internet. "Ik had laatst een superschattige video gemaakt van mijn zoontje en wist dat ik daar veel kijkers mee zou trekken, maar besloot om die niet te plaatsen. Iedere influencer wil viraal gaan, ik wil niet dat dat ten koste gaat van mijn kinderen, dus ben me heel bewust van wat ik wel en niet deel."