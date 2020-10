Vinted neemt tweedehandskledingplatform United Wardrobe over

Online marktplaats voor tweedehandsartikelen Vinted neemt het Nederlandse platform voor tweedehandsmode United Wardrobe over. De twee bedrijven hebben bekendgemaakt dat United Wardrobe opgaat in Vinted en gebruikers hun account vanaf deze week kunnen overzetten.

Met de overname van United Wardrobe wordt het Litouwse bedrijf Vinted in één klap de grootste speler op de online markt voor tweedehandskleding in Nederland. Die markt groeit hard.

Vinted is pas ruim een jaar actief in Nederland. In 2019 haalde het bij investeerders 128 miljoen euro op om uit te breiden in Europa. Het platform voor tweedehandsartikelen is in twaalf landen operationeel en maakt veel reclame op televisie.

"Nu is het nog standaard dat je alles nieuw koopt, straks gaat kleding een meer circulair pad volgen", zegt Thomas Plantenga, de Nederlandse ceo van de marktplaats tegen de NOS. "Het is een mindsetverandering die in de hele samenleving kan plaatsvinden. Daarom maken we ons klaar om Vinted verder te laten groeien. Het einddoel is een globaal bedrijf dat wereldwijd de mode-industrie verandert."

'Geitenwollensokkengast'

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie studenten met het doel om vintage kleding in de kijker te spelen en zo tegenwicht te bieden aan fast fashion, de snel wisselende collecties waarmee grote ketens als H&M en Zara de laatste jaren veel succes hadden. United Wardrobe heeft ruim 4 miljoen gebruikers in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

"Het is geweldig om te zien dat er nu zoveel aandacht is voor tweedehands", aldus medeoprichter Thijs Verheul. "Toen we begonnen was ik 'die geitenwollensokkengast die in Wageningen studeert'. Mensen vroegen hoe het met mijn tweedehandswinkeltje ging. Nu kopen al mijn vrienden hun sneakers tweedehands op ons platform."

Wat Vinted betaalt voor de overname van United Wardrobe is niet bekendgemaakt.