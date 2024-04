Wekdienst 13/04: Protest bij Songfestivalconcert • Korfbalfinale in Ahoy

Goedemorgen! Bij Eurovision in Concert treden vanavond 30 van de songfestivalacts op. Er wordt vooraf geprotesteerd vanwege de deelname van Israël. Ook is vanmiddag de ontknoping van de Nederlandse korfbalcompetitie in Ahoy. PKC neemt het op tegen DVO.

Eerst het weer: het is vrij zonnig met enkele sluierwolken. Het wordt met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind flink warm; in het binnenland stijgt het kwik naar 20 tot 23 graden. In het noorden is het met 16 tot 19 graden een stukje minder warm.