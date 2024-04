Hoe de Amerikaanse lobby de krimpplannen van Schiphol ontmantelde

Als demissionair minister Harbers van Infrastructuur op 14 november 2023 bekendmaakt dat de geplande krimp van Schiphol voorlopig niet doorgaat, komt dat mede door een zorgvuldig opgebouwde lobby vanuit Amerika. Hoe de Verenigde Staten de druk op Nederland in anderhalf jaar langzaam maar zeker hebben opgevoerd, is op te maken uit stukken die zijn vrijgegeven na een verzoek van de NOS op basis van de Wet open overheid. Een reconstructie van die lobby.

Het verhaal begint in juni 2022. Harbers verrast dan vriend en vijand met het plan om het aantal vluchten op Schiphol vanaf eind 2023 te verlagen van 500.000 naar 440.000 per jaar. Dat is nodig, zegt hij, om eindelijk iets te doen aan de geluidsoverlast voor vele tienduizenden omwonenden van Schiphol.

De luchtvaartsector, KLM voorop, voelt zich overvallen en wijst de maatregel meteen van de hand. Aan het eind van de zomer komen ook buitenlandse partijen in het geweer.

'Onverwacht en ongekend'

Airlines for America (A4A), de belangenvereniging van tien grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, spreekt op 14 september 2022 in een brief aan Harbers van een "onverwacht en ongekend besluit", dat in strijd zou zijn met EU-regels en het luchtvaartverdrag tussen Europa en de VS. Zulke beperkingen mogen pas in het uiterste geval worden toegepast, stelt A4A, en pas na raadpleging van betrokken partijen.

Harbers antwoordt eind oktober met een beleefde brief, waarin hij de boot afhoudt. Hij wijst erop dat afgelopen jaren in overleg met de sector al veel geprobeerd is om geluidsoverlast terug te dringen, maar zonder veel succes. Ter geruststelling zegt hij dat de beoogde maatregel voor vijf jaar geldt en dat in die tijd geluidsnormen worden ontwikkeld.

Op 9 november komt een nieuwe brief van A4A binnen. Die gaat grotendeels over de dan actuele lange wachtrijen bij de beveiliging op Schiphol, maar vraagt ook weer aandacht voor de krimpplannen.

Uit een mail van 10 januari 2023 blijkt dat A4A twee Nederlandse ambtenaren heeft benaderd. Een A4A-delegatie wil begin februari naar Den Haag komen. Een ambtenaar schrijft aan zijn collega: