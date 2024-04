Een op de tien raadsleden stopt vroegtijdig, een kwart door werkdruk

Anja van der Eijk was van 2018 tot 2023 raadslid in de gemeente Westland namens het CDA. Ze besloot te stoppen omdat ze het niet kon combineren met de zorg voor haar zieke moeder en haar baan. "Ik heb gedwongen ontslag moeten nemen omdat er geen mantelzorgverlofregeling is. Twaalf dagen na mijn vertrek overleed mijn moeder." Op dit moment wil Van der Eijk haar raadswerk graag weer oppakken, maar ze is haar zetel kwijt.

Het advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers om de verlofregeling te versoepelen werd vorige maand door minister De Jonge afgewezen. Hij vindt het niet wenselijk de verlofvormen uit te breiden vanwege het bijzondere karakter van het ambt van volksvertegenwoordiger.

"Er is een band tussen kiezer en gekozene. Door bijvoorbeeld mantelzorgverlof voor raadsleden in te voeren doorbreek je die band die op lokaal niveau zo belangrijk is. Door continue wisselingen verliest de kiezer de vertrouwensband met zijn vertegenwoordiger die op lokaal niveau zo belangrijk is".