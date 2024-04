Voortvluchtige Bouterse mag de VS niet meer in, vanwege Decembermoorden

De voortvluchtige Surinaamse ex-president Desi Bouterse mag de VS niet meer in, net als zes andere voormalige kopstukken uit het Surinaamse leger. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Ook vier niet nader genoemde familieleden van de oud-militairen mogen het land niet meer in.

Als reden geeft het ministerie dat de zeven mannen betrokken zijn geweest bij de marteling en buitengerechtelijke executies van politieke tegenstanders in 1982, de zogenaamde 'Decembermoorden'. Bouterse werd daarvoor in 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel, een straf die vorig jaar in hoger beroep overeind bleef.

De 78-jarige oud-president had zich eerder dit jaar moeten melden bij de Santo Boma-gevangenis in Paramaribo, om zijn straf uit te zitten. Hij bleek echter spoorloos, en is dat nog steeds.

In de verklaring van het Amerikaanse ministerie wordt Suriname geprezen voor zijn "toewijding aan de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht en de strijd tegen machtsmisbruik. Het stoppen van straffeloosheid, is een van de beste manieren om toekomstige misstanden te voorkomen."