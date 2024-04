Dode en gewonden bij ongeluk met kabelbaan bij Antalya

Bij een ongeluk met een kabelbaan in de buurt van de Turkse badplaats Antalya is een dode gevallen, en raakten minstens zeven mensen gewond.

Het ongeluk vond plaats nadat een van de palen die de kabelbaan dragen was omgevallen. Vervolgens botste een cabine tegen die paal, waarna de inzittenden eruit vielen, op de berghelling die onder de kabelbaan ligt. Dat meldt minister Yerlikaya van Binnenlandse Zaken op sociale media.

Bij het ongeluk kwam een 54-jarige Turkse man om het leven. Zes Turkse mensen raakten gewond, en één persoon uit Kirgizië. Zij werden per helikopter naar ziekenhuizen gevlogen of worden nu nog behandeld op de berghelling.

Zes uur vast

De kabelbaan werd kort na het ongeluk stilgezet. In de 25 andere cabines zaten toen zo'n 184 mensen vast. Veel van hen, ongeveer 135 mensen, zaten zes uur na het ongeluk nog steeds van in hun cabines, in afwachting van bevrijding door helikopters.

De Tunektepe-kabelbaan brengt bezoekers van het populaire Konyaalti-strand naar de top van de heuvel Tunektepe, op 618 meter hoogte. Daar is een uitkijkpunt over de stad Antalya. Veel Turken waren vrijdag nog vrij, als deel van de feestelijkheden na de vastenmaand ramadan.

Hoe de dragende paal kon omvallen is nog niet bekend, de openbaar aanklager van de stad Antalya is een onderzoek gestart naar de toedracht. De kabelbaan wordt gerund en onderhouden door de gemeente Antalya.