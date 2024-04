Man wordt wakker in mortuarium en belt de politie

Een medewerker van een uitvaartcentrum heeft midden in de nacht een man bevrijd uit een mortuarium. De man was in slaap gevallen nadat hij afscheid had genomen van een overleden vriend.

De oudere man belde 112 omdat hij wakker werd in een mortuarium, schrijft een centralist van de meldkamer van de politie Oost-Nederland op sociale media. "Ik weet even niet wat ik moet zeggen", schrijft de centralist. "Er schieten wat beelden door mijn hoofd van een oude man met grijs haar in een lang nachthemd op blote voeten in een mortuarium, met daarnaast een open kist natuurlijk."

Zo'n vaart bleek het niet te lopen. De man werd kort na het telefoongesprek uit het mortuarium gered. De centralist is een mooi verhaal rijker. "Ik heb veel gekke meldingen gehad in de nachtdienst, maar deze vergeet ik nooit meer."

Hoe de man na sluitingstijd in het mortuarium kon blijven zitten is niet bekend. Ook niet hoe lang hij daar heeft liggen geslapen.