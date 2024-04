O.J. was groter dan zijn sport; teams blijven worstelen met zijn nalatenschap

In dat stadion - over vier jaar voor de derde keer thuisbasis van de Olympische Spelen - brak Simpson door voor het grote publiek in de Verenigde Staten. 'College Football' was ook in die tijd al op nationale zenders te zien en de running back, die rennend met de bal in de hand zoveel mogelijk terrein probeert te winnen, brak record na record.

Simpson en de Trojans wonnen in 1967 de nationale titel, een jaar later werd Simpson verkozen tot de beste speler van alle universiteitsteams. Na het winnen van die Heismantrofee lonkte de profcompetitie in de onder Amerikanen populairste sport. In de draft, waarin profteams om beurten kiezen welk grote talent ze aantrekken, werd Simpson als eerste gekozen.

Successen bij de Bills

Bij Buffalo Bills kwam het supertalent aanvankelijk moeizaam op gang. Maar onder een nieuwe coach, Lou Saban, kwam de running back na drie magere seizoenen tot bloei. Simpson brak records, rende seizoen na seizoen de grootste afstanden over het veld met de bal en stond bovenaan de lijstjes van rushing touchdowns.

Simpson is de Bills altijd blijven supporten, getuige onderstaand filmpje van februari dit jaar.