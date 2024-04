Woods haalt 'cut' Masters na zware tweede dag en vestigt daarmee record

Woods moest op dag twee van de Masters flink aan de bak om bij het bovenste deel van het klassement te eindigen. Op de openingsdag speelde hij door het slechte weer slechts dertien holes. Daarom wachtten hem op vrijdag nog een inhaalslag van vijf holes voor hij aan de achttien holes van de tweede dag kon beginnen.

Na vier birdies en vier bogeys in de tweede ronde sloot Woods de tweede dag af op 1 slag boven het baangemiddelde.

Blessures

Een zware dag voor Woods, die het toernooi al vijf keer won maar de afgelopen jaren kampt met blessures en nog maar weinig in actie kwam na zijn auto-ongeluk in 2021. Voor de Masters speelde hij dit seizoen pas 24 holes in totaal.

Na de marathondag verliet de vermoeide Woods breed lachend de baan.

Voor het toernooi spraken we met voormalig topgolfer Robert-Jan Derksen over de magie van Tiger Woods, de Majors en de favorieten.