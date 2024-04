Celstraffen voor miljoenendiefstal veilingkarren

Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen voor de diefstal van meer dan duizend veilingkarren van bloemenveiling Royal FloraHolland in Honselersdijk. Het veilingbedrijf liep daardoor ruim een miljoen euro schade op. Naast de celstraffen moeten de verdachten ook tonnen aan schadevergoedingen betalen.

De verdachten van 51 en 62 jaar stalen in 2018 in vijf maanden tijd in totaal 1048 veilingkarren. De karren werden gesloopt en als schroot verkocht aan een sloperij. Het tweetal werd in juli 2018 aangehouden, nadat de politie hen had betrapt met een vracht gestolen veilingkarren.

Tijdens de inhoudelijke behandeling gaven de verdachten de diefstal toe, maar zeiden ze dat ze zich niet konden voorstellen dat ze uiteindelijk meer dan duizend karren achterover hebben gedrukt.

Volgens de rechtbank hadden de mannen alleen oog voor hun eigen financiële gewin en hebben ze met de diefstal bij Royal FloraHolland enorme financiële schade aangericht. "En die schade is nog op geen enkele wijze gegoed."

Bij het opleggen van de straffen hield de rechtbank rekening met de lange duur van de strafzaak, meldt Omroep West. De 51-jarige verdachte kreeg drie maanden cel, waarvan 2,5 maand voorwaardelijk. De andere verdachte kreeg twee maanden cel, waarvan 1,5 maand voorwaardelijk.

De uitspraak van de rechter kwam overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden. Het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde celstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgezeten.