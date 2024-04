Amsterdam wijst weer urgentieverklaring af van vrouw die met baby in auto woont

Een 27-jarige vrouw uit Amsterdam die al enkele maanden met haar baby in een auto leeft, komt opnieuw niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Haar verzoek om voorrang te krijgen op een woning is door de gemeente Amsterdam afgewezen omdat de situatie "onvoldoende ernstig" is bevonden voor urgentie.

De vrouw belandde na een ruzie met haar ouders een aantal jaar geleden op straat. Sindsdien leeft ze in haar auto. Vorig jaar werd ze onverwacht zwanger en vroeg ze bij de gemeente urgentie aan om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dat verzoek werd afgewezen, omdat ze haar huisvestingsprobleem volgens de gemeente had kunnen voorkomen.

Een rechter oordeelde vorige maand dat de gemeente zich opnieuw moest buigen over de zaak. De rechter stelde toen dat de gemeente de afweging om de urgentieverklaring niet te verlenen beter moest motiveren. Daarnaast moest het belang van het kind ook beter worden meegenomen in de procedure.

Levensbedreigende situatie

De gemeente heeft de aanvraag opnieuw bekeken en is tot de conclusie gekomen dat de vrouw niet op grond van een zogenoemde hardheidsclausule een urgentieverklaring kan krijgen.

"Uw situatie is verre van ideaal, maar wordt in de uiteindelijke belangenafweging onvoldoende ernstig bevonden", zo citeert AT5, die de afwijzing heeft ingezien. Volgens de gemeente moet er sprake zijn van een "acuut levensbedreigend probleem" om in aanmerking te komen.

De advocaat van de vrouw zegt tegen de stadsomroep het besluit van de gemeente niet te begrijpen. "Als het alleen om een levensbedreigende situatie gaat, wat moet er dan gebeuren om het wel te kunnen krijgen?"

Een woordvoerder van wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting laat weten dat de gemeente vanwege privacyoverwegingen niet in kan gaan op individuele zaken.

De woordvoerder zegt dat de gemeente bij de beoordeling van urgentieaanvragen het beleid van de Huisvestingsverordening volgt. "In Amsterdam vragen jaarlijks heel veel mensen urgentie aan, terwijl er ook elk jaar weer te weinig woningen zijn voor mensen in een kwetsbare situatie. Het tekort aan woningen in Amsterdam leidt helaas tot schrijnende situaties en moeilijke keuzes."

Beroep aangetekend

De woordvoerder noemt het wel schrijnend als kinderen op straat of in de auto moeten slapen en zegt dat de gemeente dan ook probeert te helpen. "In Amsterdam zijn er diverse voorzieningen voor opvang, verblijf en/of ambulante begeleiding van dakloze gezinnen. Op deze manier wordt voorkomen dat problemen verergeren."

Ook de advocaat laat weten dat de gemeente opvang heeft aangeboden aan de vrouw, maar stelt dat de faciliteiten in die opvang niet geschikt zijn voor een moeder met een baby. Er is daarom opnieuw beroep aangetekend tegen de afwijzing. "We willen helemaal niet meteen een huis krijgen, maar alleen een urgentieverklaring. Mijn cliënt kan dan gewoon zelf op zoek gaan naar een woning."

Beroering

Het verhaal van de vrouw leidt al langere tijd tot beroering. Tientallen mensen hebben na berichtgeving door de media hulp en onderdak aangeboden aan de vrouw, meldt de regionale omroep NH.

De kwestie speelt ook binnen de lokale en landelijke politiek. Er zijn raadsvragen gesteld en in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie demissionair minister Hugo de Jonge en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen om opheldering gevraagd.