Noorse politie vindt lichaam bij zoektocht naar Nederlandse student

Bij een grote zoekactie naar een vermiste Nederlandse student heeft de politie in Noorwegen aan het eind van de middag een lichaam gevonden. Het stoffelijk overschot is nog niet geïdentificeerd, maar de politie gaat ervan uit dat het de Nederlander is en heeft de familie op de hoogte gebracht.

De twintiger werd sinds woensdagmiddag vermist na een bergwandeling. De student was samen met twee andere internationale studenten op pad in berggebied Åselidalen bij Bodø, in het noorden van Noorwegen.

De Nederlander zou een stukje vooruit zijn gelopen, waarna hij niet meer werd gezien. Ook kregen de twee andere studenten hem telefonisch niet meer te pakken, waarop ze de hulpdiensten inschakelden. De twee werden daarna met een helikopter opgepikt door een reddingsteam.

De zoekactie naar de Nederlander verliep de afgelopen dagen moeizaam. Gisteren werd de zoekactie gestaakt vanwege het slechte weer. In het gebied hing dichte mist, waardoor het voor de helikopter niet veilig was om te vliegen.