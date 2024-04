Roda JC blijft in spoor koploper Willem II, dat nu wel wint van beloftenploeg

Willem II leek tegen Jong AZ in de beginfase nog niet helemaal wakker. De club heeft het dit seizoen ook vaak lastig tegen de Jong-ploegen van eredivisieclubs. Vorige week werd er nog gelijkgespeeld tegen Jong Utrecht.

AZ-aanvoerder Finn Stam schoot al in de 15de minuut raak in de korte hoek. Het schot met links moest eigenlijk een prooi zijn voor de keeper, maar Joshua Smits pareerde de bal ronduit slecht. Het was de eerste goal van Stam dit seizoen.

Dat schudde de Tilburgers kennelijk genoeg wakker, want daarna sprongen ze zeer effectief om met de kansen. Halverwege de eerste helft gaf Nick Doodeman een voorzet vanaf rechts. Jesse Bosch liet de bal gaan met een overstapje, waarna de Zweed Max Svensson kalm binnenschoot.

Even daarna was het de technisch kundige Thijs Oosting die Rob Nizet het zestienmetergebied instuurde. De Belg schoot kiezelhard raak: 2-1. En zo repareerden de Tilburgers de vroege achterstand binnen een mum van tijd.

In de tweede helft ging Willem II op dezelfde voet verder. Weer middels een voorzet van Doodeman. Het zag er klunzig uit hoe de talenten van AZ die bal probeerden te verwerken. Sterker nog: dat lukte helemaal niet. De bal viel plots voor de voeten van Jeredy Hilterman. En die haalde verwoestend uit: 3-1.

Amine Lachkar van Willem II kreeg in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart. Maar ook met tien man toonde de club zich sterker. Het scoorde zelfs nog in de allerlaatste minuut, via een kopbal van de ingevallen Michael de Leeuw.