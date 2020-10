Ajax-coach Ten Hag: 'Coronavirus heeft indirect invloed op resultaten'

Ajax speelt in Bergamo, dat opnieuw angstig is voor corona - NOS

Ajax is voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League neergestreken in Bergamo, de Noord-Italiaanse stad die een half jaar geleden een brandhaard was van de coronapandemie. Ook tegenstander Atalanta werd destijds zwaar getroffen. De thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Valencia bleek achteraf een belangrijke oorzaak te zijn geweest voor de verspreiding van het virus in de regio Lombardije. In de return zat trainer Gian Piero Gasperini ziek op de bank: ook hij had covid-19. "Ons sportieve hoogtepunt is samengevallen met de grootste pijn van de stad", zei de trainer er later over. Terwijl Atalanta zijn succesvolste seizoen beleefde, reden de ambulances in Bergamo af en aan en werd zelfs het leger ingezet om de lichamen te vervoeren.

De wedstrijd tussen Atalanta en Ajax begint om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het NOS Journaal om 23.30 uur op NPO 1.

Hoewel het coronavirus nog niet weg is en zelfs in heel Europa weer opleeft, is de situatie nu wel beter. Er wordt ook alweer een tijdje gevoetbald, zij het onder strenge maatregelen. Maar eenvoudig is het allemaal niet, weet ook Erik ten Hag. "Het is moeilijk werken", zei de Ajax-trainer aan de vooravond van het duel met Atalanta. "Want je wordt geconfronteerd met de maatregelen. Met spelers die soms op het laatste moment moeten afhaken. Dan moet je omschakelen." Invloed op resultaten Ook in het profvoetbal lopen de coronabesmettingen steeds verder op, net als in de maatschappij. In Nederland zijn onder meer AZ en PSV zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens Ten Hag heeft die situatie invloed op de resultaten in het veld. "Direct, dat weet ik niet. Maar indirect zeker", aldus de coach. "Denk bijvoorbeeld aan de overbelasting, er wordt momenteel veel gevraagd van de spelers."

