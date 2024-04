Duitsland versoepelt regels voor aanpassen voornaam en gender

In Duitsland heeft het kabinet een wet goedgekeurd die het makkelijker maakt om je voornaam en gender te wijzigen. Binnenkort zijn daar geen deskundigenverklaringen of juridische procedures meer voor nodig, zoals nu wel het geval is. De zogenoemde zelfbeschikkingswet gaat op 1 november in.

Volgens de huidige Duitse wetgeving, die ruim veertig jaar oud is, moeten mensen die hun naam of gender officieel willen aanpassen, een verklaring hebben van twee verschillende experts die bekend zijn met hun "problematiek", zoals een psychiater. Vervolgens moet er ook nog een rechter over besluiten.

Dit proces, waarbij allerlei persoonlijke vragen worden gesteld, wordt door de betrokkenen vaak als vernederend en discriminerend ervaren. Eerder werden in Duitsland al andere onderdelen van de transgenderwet geschrapt, zoals de verplichting om te scheiden en zich te laten steriliseren.

Naar het gemeentehuis

Binnenkort hoeven Duitsers alleen nog maar naar het gemeentehuis om hun andere naam en gender officieel te maken. Het duurt dan drie maanden voor de wijziging is doorgevoerd. Daarna kun je een jaar niets meer veranderen.

Ook minderjarigen kunnen de aanpassingen doen. Zij hebben wel toestemming van hun ouders nodig. Als die niet akkoord gaan, zouden jongeren vanaf 14 jaar naar een familierechter kunnen stappen.

In Spanje, Noorwegen, Finland en Denemarken gelden al soortgelijke regels. In Nederland niet: op dit moment moet er nog wel een deskundigenverklaring en een rechter aan te pas komen. Drie jaar geleden is een wetsvoorstel ingediend waarmee dat overbodig zou worden, maar daar is nu opnieuw discussie over in de Tweede Kamer. Dinsdag stemt de Kamer over een motie om het wetsvoorstel in te trekken.