Vermiste Urker kotter na 58 jaar mogelijk teruggevonden

Na bijna zestig jaar is er mogelijk een doorbraak in de zoektocht naar een vermiste Urker kotter. Onderzoekers van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten zeggen ze dat zij ten noorden van Vlieland een wrak hebben gevonden dat sterk op de kotter lijkt.

De UK 58 'Ex Mare Gratia' verdween op 25 januari 1966 van de radar. Het schip was destijds boven Vlieland aan het vissen en had vijf bemanningsleden aan boord. Zij zijn, net als het schip, nooit teruggevonden.

Voor de nabestaanden van de bemanningsleden is het nog altijd een mysterie wat er die dag met het schip en de opvarenden is gebeurd. Zij hadden daarom de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten benaderd met de vraag of er een zoektocht opgezet kon worden. De stichting richt zich op het opsporen van verdwenen vissersschepen.

Naambord opgevist

De stichting ging de afgelopen maanden op zoek naar bruikbare informatie, bijvoorbeeld uit oude politieverslagen of getuigenschriften. De gouden tip werd uiteindelijk gevonden in het Nationaal Archief in Den Haag.

De onderzoekers ontdekten dat enkele jaren na de verdwijning het naambord van de kotter werd opgevist door een ander schip. Die vondst werd in de buurt van Texel gedaan. "In het Nationaal Archief vonden wij een positie die de visser had doorgegeven die het naambord had gevonden", zegt Cees Meeldijk van de stichting tegen de regionale omroep NH. "Daar ergens in de buurt moet hij dus zijn verdwenen."

Op een scan van de zeebodem uit de jaren tachtig bleek een wrak te zijn gevonden dat qua lengte met de kotter overeenkwam, schrijft Omroep Flevoland. Daarnaast had de stichting aan Rijkswaterstaat gevraagd om het stuk van de zeebodem opnieuw te scannen. "Daar kon je heel duidelijk de contouren van een kotter op de bodem van de zee zien. Dat past helemaal."

Wrak identificeren

Volgens Meeldijk kan het bijna niet anders dan het gaat om de UK 58. "Het is in ieder geval genoeg voor ons om de nabestaanden te informeren."

Om de vondst te bevestigen, wil de stichting zelf een duik organiseren. Dan zullen ervaren duikers naar het mogelijke wrak gaan, en aan de hand van kenmerken van het schip gaan onderzoeken of het ook echt de UK 58 is. "Het hangt van het weer af, maar we willen met Pinksteren op het wrak gaan duiken."

De nabestaanden wachten tot die tijd in spanning af, zegt Meeldijk. "Ze zijn erg dankbaar. Het was erg emotioneel. Voor hen is het iets wat altijd in de familie heeft geleefd. Om daar duidelijkheid over te krijgen, is voor hen heel belangrijk."