PSV-icoon Gomes nu spelersmakelaar én predikant: 'Bied spelers eerst aan bij PSV'

Zo spannend als toen zal het dit seizoen absoluut niet worden voor PSV, weet hij. Met nog vijf duels te spelen staat de club negen punten voor op Feyenoord. "PSV verdient het om kampioen te worden. Het is geweldig hoe ze voetballen. Aanvallend. Dat is de speelstijl die iedereen wil zien. Maar wel met een goeie verdediging in het achterhoofd, je moet nooit vergeten om te verdedigen."

De boodschap van Jezus

In het hedendaagse leven duikt Gomes soms op als predikant in een kerk, vertelt hij trots. "Ik heb vorige week nog twee kerken in Londen bezocht om een preek te geven. Jezus heeft mijn leven veranderd. En ik wil dat delen met de mensen, de boodschap van Jezus. Natuurlijk helpt het dat ik een bekende voetballer ben. Daardoor kom ik op plekken, in kerken, krijg ik kansen die anderen niet zomaar krijgen. En ik wil die stem graag gebruiken."