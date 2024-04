Zwemster Tessa Giele heeft zich bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven geplaatst voor de Spelen in Parijs.

De 21-jarige Giele dook op de 100 meter vlinderslag met 57,38 ruim onder de olympische limiet (57,92) en haalde 0,58 seconde van haar persoonlijk record af. Ze deed nooit eerder mee aan de Olympische Spelen.

Tes Schouten maakte indruk in Eindhoven door op de 200 meter schoolslag 2.21,43 te zwemmen. Slechts één keer in haar loopbaan was ze sneller.