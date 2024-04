'Verbijsterende melding' Assen leidde tot groot onderzoek, maar niet tot bewijs

Tijdens de coronapandemie overleden zo'n 200 mensen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het OM heeft niet gekeken of er opvallend veel sterfgevallen waren op momenten dat de verpleegkundige dienst had.

"Je kunt een verdenking niet construeren uit statistische gegevens", zegt hoofdofficier Greive. "Je moet op zoek naar een verband tussen het overlijden van een patiënt en concrete handelingen van de verdachte."

Gearresteerd

Op 17 april 2023 werd Theodoor V. gearresteerd, zodat de politie hem ook zelf kon ondervragen. "Het ging tenslotte om een verdenking van twintigvoudige moord", zegt officier van justitie Homans.

Drie dagen later maakte het OM deze verdenking bekend. Het nieuws leidde tot een schokgolf onder nabestaanden en ziekenhuispersoneel. Sommige nabestaanden reageerden emotioneel, anderen waren boos. "Maar iedereen snapte wel dat we hier onderzoek naar moesten doen."

Theodoor V. ontkende van begin af aan. "De verdachte heeft steeds herhaald dat hij de protocollen heeft gevolgd", zegt Homans. "Volgens hem is hij in die gesprekken verkeerd begrepen of heeft hij het niet zo gezegd."

Eigen verklaring

Volgens het OM heeft hij ook in zijn privéomgeving verteld dat hij het leven van patiënten beëindigde. Toch was dat geen extra bewijs, want het bleef het verhaal van de verpleegkundige zelf. "Je kunt niet veroordeeld worden op alleen je eigen verklaring."

Ander bewijs vinden bleek lastig. Collega's van de verpleegkundige hadden nooit iets vreemds opgemerkt. "We zagen wel dat mensen soms plotseling overleden of verslechterden, maar dat paste ook in het ziektebeeld van corona. Daar konden we dus niet direct iets mee."

Bovendien ging het om sterfgevallen van een paar jaar geleden. Veel details bleken inmiddels verloren gegaan. "Gegevens uit de gebruikte apparatuur waren bijvoorbeeld niet meer terug te lezen."

Beroepsgeheim

Het OM wilde graag de verslagen lezen van de gesprekken tussen de verdachte, GGZ Drenthe en de huisartsenpraktijk. Zij weigerden die te verstrekken. Het beroepsgeheim was genoeg geschonden, vonden zij. Het OM stapte naar de rechter om de stukken toch te krijgen, maar zonder resultaat.

Toch heeft ze niet het gevoel dat het medisch beroepsgeheim de opsporing heeft beperkt. "De ggz is met de melding al heel ver gegaan."

Onbeantwoorde vragen

Na zes weken voorarrest liet de rechtbank Theodoor V. weer vrij, omdat het OM nog geen aanvullend bewijs kon aandragen. Afgelopen najaar schrapte het OM al een deel van de verdenking, omdat ook in de medische dossiers niets verdachts was gevonden.

Inmiddels is dus de hele zaak geseponeerd. Zowel nabestaanden als ziekenhuismedewerkers blijven achter met onbeantwoorde vragen. Hoofdofficier Greive kan alleen maar concluderen dat er geen enkele onderbouwing is voor de melding van vorig jaar. "Het is begonnen met uitlatingen van de verpleegkundige zelf. Ik denk dat iedereen snapt dat we daar op moesten acteren. Maar er is geen bewijs dat er mensen zijn overleden door zijn toedoen."