Handbalclub Kembit-Lions gered door oprichting van stichting

Handbalclub Kembit-Lions blijft toch bestaan. De formatie uit Sittard-Geleen verkeerde in financieel zwaar weer, maar is met de oprichting van Stichting Stimulering Top Handbal Limburg gered.

Vervolgens is meteen Bruno Thevissen aangesteld als nieuwe trainer. "Ook op het spelersfront wordt volop gewerkt aan een volwaardig team. Wij zijn er trots op dat de talentvolle gebroeders Ids en Jur Eussen ook volgend seizoen in Sittard-Geleen te bewonderen zullen zijn. Ook de nodige andere spelers hebben al toegezegd te blijven", meldt Lions in een persbericht.