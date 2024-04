Handbalsters kloppen Tsjechië en juichen om virtueel olympisch ticket

De Nederlandse handbalsters hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja met 32-18 gewonnen van Tsjechië en zich daarmee officieus geplaatst voor de Spelen. Dat werd ook goed gevierd na afloop.

Na twee van de drie duels heeft Oranje vier punten, het maximale aantal. Zondag is de laatste wedstrijd tegen Spanje. Twee van de vier landen in de groep gaan naar de Spelen en Nederland kan alleen op basis van doelsaldo nog achterhaald worden, maar dat lijkt een utopie met 66 goals en 40 tegen.

Sterke start

Het Oranje van bondscoach Per Johansson schoot tegen Tsjechië uit de startblokken. De Tsjechen maakten daarentegen veel fouten in de opbouw, terwijl bijna alles lukte bij Nederland. Na tien minuten stond het maar liefst 7-0. Dione Housheer was met drie treffers uitermate sterk begonnen.

De Tsjechen kwamen na zeven tegentreffers eindelijk op het scorebord. De trein van Nederland raakte niet ontregeld. Na een halfuur windkracht 10 was de storm tijdelijk uitgeraasd, Oranje ging met 18-6 de pauze in.