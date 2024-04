Zero-emissiezones komen eraan, maar dieselbusjes zijn onverminderd populair

De wirwar van uitzonderingen en ontheffingen maakt dat sommige gemeentes speciale logistiek managers aanstelden. Zij helpen ondernemers met vragen over de nieuwe regels.

Michel Oldenburg doet dat werk in Den Haag, en ziet dat ondernemers weinig haast lijken te hebben met het kopen van elektrische wagens. "We communiceren al vanaf 2018 dat de zones eraan komen. Maar ze doen er relatief weinig mee."

Te duur en te onhandig

Een voorbeeld van zo'n ondernemer zonder haast is de groente- en fruitgroothandel in Den Haag. Die wil graag overstappen op elektrisch, maar het is voor de ondernemer te duur om dat in één keer te doen. Bovendien moeten de wagens gekoeld worden, waardoor grotere accu's nodig zijn en er weinig plek voor lading overblijft. De gemeente is coulant en geeft voorlopig een ontheffing.

De regelwijziging geeft veel onrust bij mkb'ers en zzp'ers, ziet Oldenburg. "Die moeten het van kleinere inkomens doen. Voor een aannemer is een bus een werktuig. Als je dan een bus van 50 of 60 duizend euro moet aanschaffen, terwijl je dacht dat je nog drie à vier jaar vooruit kon, dan is dat lastig."