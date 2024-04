Oproep aan Joost Klein: ga niet naar songfestival vanwege Israël

Acteurs Nasrdin Dchar, Ramsey Nasr, Walid Benmbarek en cabaretier Najib Amhali vragen Joost Klein om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ze horen bij de ruim 250 artiesten, schrijvers en kunstenaars die een brief aan de artiest hebben ondertekend. Ook activist Jerry Afriyie en oud-Kamerlid Tofik Dibi ondertekenden de brief. De reden voor de oproep aan Klein is de deelname van Israël aan het songfestival.

In de brief staat onder meer: "Terwijl de voorbereidingen van het Eurovisiefestival in volle gang zijn, voert één van de deelnemende landen, Israël, een genocide uit op 2,3 miljoen Palestijnen, al 16 jaar opgesloten in Gaza, hongert hen moedwillig uit en houdt alle grenzen voor hen gesloten."

Wereld zonder grenzen

De ondertekenaars van de brief verwijzen ook naar de tekst van het lied Europapa. Zo zingt Klein over een "wereld zonder grenzen". De briefschrijvers zeggen daarover dat dat niet geldt voor Palestijnen.

Ze vragen Joost Klein om bij zichzelf te rade te gaan. Volgens hen is dit het moment om de kant van gerechtigheid te kiezen en zich uit te spreken.

A-politiek muziekfestival

AVROTROS schrijft in een reactie: "De verschrikkingen in Gaza raken ons diep. Ook wij hopen dat er een direct einde komt aan het lijden. Echter, het Eurovisie Songfestival is een a-politiek muziekfestival en geen wedstrijd tussen de regeringen van landen. Dit is dus ook niet de plek waar dit diepgewortelde conflict kan worden opgelost."

Het Eurovisie Songfestival is over vier weken in de Zweedse stad Malmö. Woensdag werd er in die stad geprotesteerd tegen de Israëlische deelname.