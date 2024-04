Parlement Polen spreekt zich uit voor versoepeling strenge abortuswetten

Het parlement in Polen heeft ingestemd met een eerste stap die moet leiden tot verruiming van de strenge abortuswetgeving in het land. Vier wetsvoorstellen daarover zijn ter beoordeling doorgestuurd naar een parlementaire commissie. Bij de stemming in het parlement zaten pro- en anti-abortusactivisten op de publieke tribune.

In de plannen wordt onder meer voorgesteld om abortus tot twaalf weken zwangerschap in alle gevallen toe te staan. Een ander wetsvoorstel gaat over de mogelijkheid om een zwangerschap af te breken als er afwijkingen bij de foetus zijn geconstateerd.

De abortuswetgeving van Polen is een van de strengste van Europa. In 2021 werd abortus in vrijwel alle gevallen verboden, onder de conservatieve regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Sindsdien is het afbreken van een zwangerschap alleen toegestaan bij verkrachting, incest of als het leven of de gezondheid van de vrouw in gevaar is. In 2022 werden volgens het ministerie van Volksgezondheid in Poolse ziekenhuizen 161 abortussen uitgevoerd. Ter vergelijking: in Nederland, met ongeveer de helft minder inwoners, waren dat er ruim 35.000.