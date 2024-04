Nog altijd tranen en vragen om Kiptum, die zondag in Rotterdam zou lopen

De moeder van twee kinderen luisterde aandachtig naar de woorden van de inmiddels 39-jarige Kenneth Kipkemoi, winnaar van de Rotterdam Marathon 2018, die verhaalde over de invloed die de vijftien jaar jongere Kiptum ook op hem had.

"Ik ben nog altijd enorm aangedaan door zijn dood. Hij was een goede vriend", vertelde Kipkemoi.

"Twee weken voor zijn dood hebben we elkaar nog uitgebreid gesproken. Ik vroeg hem of hij echt van plan was om in Rotterdam onder de twee uur te finishen. Daarop vertelde Kelvin dat het doorbreken van die grens wat hem betreft niet voldoende was. Hij wilde een tijd van 1.58 uur op de klokken zetten. 'Geloof me, dat gaat gebeuren', verzekerde hij me."

Enorme verwachtingen

Als een man daartoe in staat was geweest, dan was het Kiptum. Diens geheim was in eigen land allang geen geheim meer. Wekelijks liep hij tussen de 250 en 300 kilometer. Het kwam geregeld voor dat hij zeven dagen achtereen het equivalent van een marathon liep.