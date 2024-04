Mogelijk snel Iraanse aanval op Israël, 'maar niet om te escaleren'

In het Midden-Oosten wordt rekening gehouden met een ophanden zijnde aanval van Iran op Israël. Dat zou mogelijk vandaag of morgen al kunnen gebeuren, schrijft The Wall Street Journal. Die krant heeft doorgaans goede bronnen bij westerse inlichtingendiensten.

De Amerikaanse president Biden zei woensdag al dat Iran dreigt met "een significante aanval". Iran heeft wraak gezworen na de Israëlische raketaanval van 1 april in Syrië. Daarbij werd een hoge Iraanse generaal gedood.

Noord- of Zuid-Israël

Hoe een Iraanse aanval eruit zou zien, kan niemand met zekerheid zeggen. Volgens de krant zou Iran van plan zijn om het noorden of zuiden van Israël te treffen. Dat zou kunnen met moderne middellangeafstandsraketten, Iran ligt op een kleine 1000 kilometer van Israël.

In Israël wordt rekening gehouden met een aanval op militaire- of overheidsdoelen, zoals de havens van Haifa of Eilat. Als mogelijke doelwitten worden ook elektriciteitscentrales of ontziltings-installaties genoemd. En op Iraanse sociale media zijn filmpjes verschenen waarin wordt gefantaseerd over aanvallen op het vliegveld van Haifa of de kerncentrale in Dimona.

Directe confrontatie

Op maandag 1 april voerde Israël een luchtaanval uit op het Iraanse ambassadecomplex in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij kwamen zestien mensen om het leven, onder wie veertien militairen. Daarbij was ook generaal Mohammad Reza Zahedi. Hij was een sleutelfiguur voor de Iraanse contacten in Syrië en Libanon. En bovendien de hoogste Iraanse militair die in zeker vier jaar tijd is geliquideerd. Israël heeft de aanval niet opgeëist, maar de Verenigde Staten hebben bevestigd dat Israël erachter zat.

Afgelopen week zei de opperste Iraanse leider ayatollah Khamenei dat Israël "gestraft moet worden, en dat gaat ook gebeuren". Voor hem was de Israëlische een directe aanval op Iraans grondgebied. Tot nu toe gebruikte Iran altijd zijn bondgenoten in de regio om Israël aan te vallen, zoals Hezbollah of Hamas. Maar nu lijkt Iran zelf iets te willen doen.

"We zijn nog nooit zo dicht bij een directe confrontatie tussen Iran en Israël geweest, en dat is natuurlijk erg zorgelijk," zegt Iran-kenner Peyman Jafari in het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland. Toch verwacht hij geen grootschalige aanval, omdat Iran geen oorlog met Israël wil uitlokken. "Iran zet in op de lange termijn. Ze moeten nu wel iets laten horen, maar dat zullen ze waarschijnlijk op een berekenende manier doen." Jafari verwacht mogelijk een aanval op de Golanhoogte. Die wordt door Israël bezet gehouden, maar is geen officieel Israëlisch grondgebied.