Nog 7 dagen tot verkiezingen VS: Poststemmen Wisconsin tellen niet na 3 november

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie .

Update 02.30 uur: Poststemmen Wisconsin moeten 3 november binnen zijn, bepaalt Hooggerechtshof

Stembiljetten in de staat Wisconsin die per post worden verstuurd, tellen alleen mee als ze zijn bezorgd op het moment dat de stembureaus sluiten. Dat heeft het Hooggerechtshof bepaald.

Een lagere rechter had eerder bepaald dat alle stembiljetten met een poststempel van voor 3 november nog zouden meetellen in de verkiezingsuitslag. Een andere rechter had dat besluit al geblokkeerd en het Hooggerechtshof bevestigt dat. President Trump is fel tegenstander van stemmen per post. Volgens hem is het systeem gevoelig voor fraude.

Wisconsin is een belangrijke staat omdat er vaak geen uitgesproken meerderheid voor de Democraten of Republikeinen is. In 2016 kreeg Trump hier de meeste stemmen. In de peilingen voor de komende verkiezingen gaat Biden aan de leiding.

Amy Coney Barrett was niet betrokken bij dit besluit. Ze treedt pas morgen officieel toe tot het Hooggerechtshof.