Sinner boekte 25ste zege in 26 duels, ook Djokovic halvefinalist Monte Carlo

Tegen Rune, de nummer twaalf van de wereld, werd het een driesetter voor Sinner, maar hij trok wel aan het langste eind. Eigenlijk had de partij niet zo lang hoeven te duren, want in de tweede set liet de Italiaan twee matchpoints en zes breakpoints onbenut.

"Het kostte me veel moeite om te winnen. Het is nooit makkelijk om tegen Holger te spelen", zei Sinner in een eerste reactie. "Ik ben erg blij met mijn zege en het niveau dat ik vandaag gehaald heb."

Tsitsipas

In de halve finale treft Sinner Stefanos Tsitsipas, tweevoudig toernooiwinnaar in Monaco. De Griek was met 6-4, 6-2 te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov.

Ondanks de opmars van Sinner is de 36-jarige Djokovic nog altijd de nummer één van de wereld. De Serviër werd deze week de oudste nummer één ooit.