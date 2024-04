Kabinet wil vervolging van politici moderniseren

Het kabinet wil dat de beslissing om een Kamerlid of minister te vervolgen wegens een ambtsdelict voortaan wordt genomen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De beslissing daarover ligt nu nog bij politieke organen: het kabinet of de Tweede Kamer. Volgens de demissionaire ministers Yesilgöz en De Jonge is het beter om deze bevoegdheid in handen te leggen van een onafhankelijke functionaris.

Een ander bezwaar tegen de huidige regels is dat het recht op hoger beroep ontbreekt. De ministers willen dat in de toekomst de gewone regels van het strafprocesrecht gaan gelden. Dat betekent berechting door de rechtbank, met een mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie.

Bepaling in de Grondwet is van 1848

Volgens Yesilgöz en De Jonge is het huidige systeem gedateerd en schiet het tekort. Het artikel in de Grondwet hierover stamt uit 1848. Ook de 'gewone' wet wordt op dit punt gemoderniseerd.

Met de aanpassingen volgt het kabinet het advies van een commissie onder leiding van de oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad, Fokkens. Vooral wijziging van de Grondwet is een langdurige procedure: beide Kamers moeten er twee keer mee akkoord gaan, de tweede keer met een tweederdemeerderheid en na verkiezingen.

Bij het plegen van een ambtsmisdrijf door een politicus valt bijvoorbeeld te denken aan het bekendmaken van een staatsgeheim. Dat de Kamer of het kabinet opdracht geeft om een politicus te vervolgens vanwege een ambtsmisdrijf is overigens nog nooit voorgekomen.