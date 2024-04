Kabinet zegt Oekraïne miljarden toe, PVV en BBB ontstemd

Het kabinet maakt dit jaar 1 miljard euro extra vrij voor militaire hulp aan Oekraïne, meldt demissionair premier Rutte. De totale steun van Nederland komt dit jaar daarmee op 3 miljard.

Enkele ministers van het kabinet hebben vandaag een telefoongesprek gehad met president Zelensky van Oekraïne en hem op de hoogte gebracht van de extra hulp uit Nederland. In 2025 kan het land ook rekenen op militaire steun, van opnieuw 3 miljard euro. En er wordt 400 miljoen euro vrijgemaakt voor de Oekraïense economie en infrastructuur. "Oekraïne moet deze strijd winnen. Voor hun en onze veiligheid", aldus Rutte.

Vliegen

In totaal heeft het kabinet aan Zelensky dus 4 miljard euro extra beloofd voor de komende twee jaar en daar reageert PVV-leider Wilders geïrriteerd op. "Terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland", zo meldt de leider van de grootste partij op X.

Ook formerende partij BBB is zeer verrast door de miljardensteun aan Oekraïne en zegt dat het daar "volledig uit de lucht komt vallen". BBB-Kamerlid Vermeer vindt het onacceptabel dat een demissionair kabinet zulke toezeggingen doet zonder overleg. Hij is ook boos over het telefoontje naar Zelensky. "Dan loop je het risico nog een keer te moeten bellen met een andere boodschap."

De twee andere formerende partijen VVD en NSC hebben geen bezwaar tegen miljardensteun. "NSC staat pal achter Oekraïne. Wij steunen het land in zijn strijd", laat het Kamerlid Veldkamp weten.

Verrassing

Ook de twee informateurs reageren niet enthousiast op deze stap van het demissionaire kabinet. "Het is een verrassing en we wisten dit niet. We hebben geen voorsignaal gehad", zei informateur Van Zwol op vragen of het huidige kabinet "niet over zijn graf heen regeert".

De informateurs begrijpen dat Oekraïne in "deze verschrikkelijke oorlog" geld nodig heeft. Maar het wordt voor hen nu wel lastiger om hun eigen financiële plaatje rond te krijgen. "Wij ontkennen niet dat dit het leggen van de puzzel kan bemoeilijken."