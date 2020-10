Senaat stemt in met benoeming Barrett voor Amerikaans Hooggerechtshof

Een meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft, zoals verwacht, de benoeming goedgekeurd van Amy Coney Barrett bij het Hooggerechtshof. De conservatieve rechter was voorgedragen door president Trump. 52 Senatoren stemden voor Barrett, 48 tegen.

Na de stemming legde ze de eed af bij het Witte Huis, in het bijzijn van ongeveer 200 mensen. Morgen volgt een kleinschalige ceremonie bij het Hooggerechtshof waarna ze daadwerkelijk toetreedt.

De 48-jarige rechter volgt de progressieve Ruth Bader Ginsbrug op, die vorige maand overleed. Barrett is de derde rechter die Trump met succes heeft voorgedragen voor het Hooggerechtshof sinds zijn aantreden in 2017.

Niet eerder werd een voordracht voor het Hooggerechtshof zo kort voor de presidentsverkiezingen goedgekeurd. De Democraten vonden dat de benoeming over de verkiezingen van volgende week moest worden getild. Dan wordt niet alleen gestemd over de nieuwe president, maar ook over 35 zetels in de Senaat, waar de Republikeinen nu de meerderheid hebben.

Zes conservatieve rechters

Met het aantreden van Barrett telt het Hooggerechtshof zes rechters die als conservatief bekend staan, tegenover drie progressieve rechters. De conservatieven houden waarschijnlijk nog jaren de meerderheid in het hoogste rechtsorgaan van de VS, omdat rechters voor het leven worden benoemd.

Vorige week stemde de commissie voor rechtspraak in de Senaat al in met de voordracht van Barrett, waarmee de weg vrijkwam voor de stemming. Vanwege de Republikeinse meerderheid hebben was er geen twijfel over de uitkomst van de stemming.

Bij het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington gingen zowel voor- als tegenstanders van Barretts benoeming de straat op: