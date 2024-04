De Reus volgt Bakker op als coach van Ajax Vrouwen

"Daarnaast is Ajax een mooie club die duidelijk stappen vooruit wil maken. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan het versterken van de vrouwentak en natuurlijk het team op een nog hoger niveau te laten spelen."

'Veel expertise'

Voor de buitenwacht was het besluit in januari om afscheid te nemen van Bakker een vreemde. Bakker, sinds 2018 bij Ajax, was namelijk best succesvol. Onder haar leiding werd de club vorig jaar kampioen en overleefde het dit seizoen een loodzware groep in de Champions League.

Manager vrouwenvoetbal bij Ajax Daphne Koster wilde er niet al te veel over uitleggen. "Dat kan een persoon beschadigen", zei Koster destijds. "Het gaat om waar we naartoe willen. Wij denken dat we daarbij een andere coach nodig hebben. Achter die beslissing sta ik nog steeds."

Bij het presenteren van De Reus als nieuwe coach spreekt Koster van een "toegewijde coach met veel expertise. Ze is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sport en is zelf ook nauw betrokken geweest bij de groei van het vrouwenvoetbal in binnen- en buitenland".