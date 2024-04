Aldi vervangt stemacteur voor AI in reclames, zullen meer bedrijven volgen?

Misschien is het je al opgevallen: sinds ruim een week gebruikt supermarkt Aldi een andere stem in de reclames op radio en tv. Niet acteur Diederik Ebbinge, maar een met kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerde stem vertelt wat de nieuwste aanbiedingen zijn. Het is een teken dat grote merken het gebruik van AI in reclameboodschappen aan het omarmen zijn.

Ebbinge, onder meer bekend van tv-serie De Luizenmoeder, wist dat al enkele maanden dat zijn werk voor Aldi zou stoppen. Maar dat hij werd opgevolgd door een AI-stem kwam als een verrassing: "Ik hoorde het ook pas twee dagen geleden. Dat ik ben vervangen door een kunstmatige stem: dat is wel apart. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Tijd en geld besparen

De stem van Ebbinge is vervangen door stemopnamen van tien vrouwelijke Aldi-medewerkers, die de basis vormen van één AI-stem. Aldi zegt dat dit zowel tijd als kosten bespaart: "De klant profiteert daarvan."

De kostenbesparing zit er met name in dat de winkelketen geen stemrechten meer hoeft af te dragen, stelt een woordvoerder. Hoeveel er concreet wordt bespaard en hoeveel de klant ervan profiteert, zegt Aldi niet.

Het idee kwam van een reclamebureau van Aldi, Joe Public. "Een AI-stem past beter bij het merk dan een voice-over van een dure BN'er", zegt directeur Antoine Houtsma.

Dat de klus stopt, heeft Ebbinge niet zo'n moeite mee. Wel maakt hij zich zorgen over de positie van acteurs. "Ik vind het met name een zorgelijke ontwikkeling voor de culturele sector. Voor veel acteurs is het best pittig om rond te komen en voor hen is het inspreken van reclames een goede bijverdienste."

Kansen en mogelijkheden

Dat dit gebeurt, is niet verbazingwekkend, zegt Joris Demmers, universitair hoofddocent marketing aan de Universiteit van Amsterdam. "De techniek laat het toe, het is relatief goedkoop en reclames kunnen op grote schaal worden gepersonaliseerd."

Demmers verwacht dat we hier de komende tijd nog meer van gaan zien. "Veel marketingbureaus creëren al geautomatiseerde content." Ook verwacht hij dat telefonische klantcontact steeds meer vervangen gaat worden door geautomatiseerde stemmen. Hij denkt aan klantenservices bij energie- en telecombedrijven.

Ook Maiko Valentijn, directeur van de Nederlandse tak van reclamegigant GroupM, ziet volop kansen voor AI in reclames. Voor Porsche maakte zijn bedrijf in een reclamecampagne gebruik van een AI-afbeeldinggenerator om de poster in de stijl van het tijdschrift Vogue te krijgen.

Het voordeel van een AI-stem, zegt Valentijn, is dat je die helemaal kunt maken zoals je zelf wil. "Qua accent, klemtoon en klankkleur. Dat geeft merken ongelooflijk veel vrijheid, zodat de stem jouw merk goed kan vertegenwoordigen."

Menselijke ziel

Maar, zo denkt Demmers, heeft het werken met menselijke acteurs ook altijd unieke voordelen. "De identiteit van beroemdheden heeft aantrekkingskracht."

"Aldi probeert een menselijke ziel in de AI-stem te stoppen door medewerkers te betrekken", zegt Ebbinge. "Maar uiteindelijk is het een robotstem." Hij hoopt maar dat alle mensen die heel de dag met computers en robots werken naar het theater gaan: "Het theater wordt niet vervangen en maakt het leven leuker", besluit hij.