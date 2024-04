Buitenlandse VAR in Turkse topduels na beschuldigingen door Fenerbahçe

De Turkse voetbalbond (TFF) gaat bij de belangrijkste wedstrijden in het restant van dit seizoen gebruikmaken van videoscheidsrechters uit Nederland, Duitsland, Portugal, Spanje en Italië.

De Turkse voetbalbond is tot dit besluit gekomen na beschuldigingen van partijdigheid door Fenerbahçe. Voorzitter Ali Koç van de topclub uit Istanboel claimde dat er "een ondergronds netwerk in het Turkse voetbal is dat beslist hoe de titelrace verloopt, met behulp van de scheidsrechters".

De titelrace in de Süper Lig spitst zich toe op een strijd tussen de Turkse grootmachten Galatasaray en Fenerbahçe, dat met nog zeven speelronden voor de boeg twee punten achterstand heeft op de koploper.

Te milde straf

Afgelopen zondag stapten de (jeugd-)spelers van Fenerbahçe na een minuut van het veld in het Supercupduel met Galatasaray uit onvrede over de bond. De boosheid betrof de afhandeling van een vorige maand uit de hand gelopen wedstrijd tegen Trabzonspor. Spelers van Fenerbahçe werden op het veld aangevallen door een grote groep hooligans.

Fenerbahçe toonde zich verbolgen over de in hun ogen milde straf van zes duels zonder publiek voor Trabzonspor, die in hoger beroep werd teruggebracht tot vier duels.

Het was overigens niet het eerste grote incident in het Turkse voetbal dit seizoen. In december werd de competitie korte tijd stilgelegd, nadat de voorzitter van Ankaragücü een scheidsrechter het ziekenhuis in had geslagen.