Van 't Schip dacht niet aan opstappen: 'We moeten blijven proberen te voetballen'

Brobbey is wel weer klaar voor een basisplaats en ook Borna Sosa is na een stevige griep weer inzetbaar. Dat geldt niet voor Jordan Henderson, de Engelse middenvelder hervat pas na het weekend de training. Ook de terugkeer van Steven Berghuis moet Ajax nog langer wachten. "Ik hoop dat hij dit seizoen nog kan spelen, maar het is moeilijk te voorspellen."

Spelersbus opgewacht

Van 't Schip hoopt dat zijn spelers niet in hun schulp kruipen tegen Twente. "We moeten blijven proberen te voetballen."

De afgelopen dagen was hij vooral bezig met het vertrouwen terugbrengen. "Het is een hele harde klap geweest. Maandag was het nog heel energieloos. Maar in de loop van de week kwam er weer meer energie in."

Hij trainde vooral op de basisdingen: snel vooruit spelen, hoge balsnelheid en agressie in de duels. "Met die kernwaarden ben ik hier begonnen en daar hebben we deze week opnieuw de nadruk op gelegd."

Vijf dagen na de blamage in De Kuip is de pijn nog voelbaar in Amsterdam "We zijn met z'n allen door de ondergrens gezakt. Dat mag niet, maar het is wel gebeurd", zei Van 't Schip. "Je kan verliezen, maar niet op deze wijze. We hebben er niet eens een strijd van gemaakt."