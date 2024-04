Arnhem verzet zich tegen nieuwe aanvliegroute naar Schiphol

De gemeente Arnhem zal zich tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol verzetten, als blijkt dat het aantal vliegbewegingen over de provinciehoofdstad toeneemt. Dat heeft wethouder Marco van der Wel gezegd, schrijft Omroep Gelderland.

De nieuwe vliegroute gaat in de plannen van demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de provincies Utrecht en Gelderland. Per dag zouden daar 120 vliegtuigen van gebruikmaken, een verdubbeling van het huidige aantal vliegbewegingen.

De route is onderdeel van een groter plan om de luchtvaart en overlast te spreiden over het land, zo legde Harbers eerder uit. Volgens hem leidt het plan tot minder rondjes vliegen boven Nederland en daardoor tot minder uitstoot. Tegenstanders wijzen onder meer op geluidsoverlast en juist extra uitstoot.

Nieuwe kaart

Uit eerdere gesprekken met het ministerie werd niet duidelijk dat Arnhem door de aanvliegroute zou worden geraakt, stelt Van der Wel. Op een nieuwe kaart lijkt dat nu wel het geval. "We hebben kennisgenomen van het vermeende zoekgebied, dat veel breder is dan eerder gepresenteerd. Daarom zijn we zeker bereid om met andere gemeenten op te trekken voor het schrappen van de plannen", zegt de wethouder.

Wat de gevolgen zijn van de kaart wat betreft geluid, fijnstof en stikstof is volgens de wethouder nog niet duidelijk.

Petitie

De provincie Utrecht en enkele Utrechtse gemeenten hebben eerder al in een brief aan Harbers hun zorgen geuit over de voorgenomen plannen. Ook in de Gelderse gemeenten Barneveld, Buren, Culemborg, Ede, Scherpenzeel, Tiel, Wageningen en West-Betuwe zouden colleges zich tegen de aanvliegroute verzetten.

Bij de Tweede Kamer werd in juni vorig jaar tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol gedemonstreerd. Een actiegroep overhandigde de Kamer een petitie die door 47.000 mensen was ondertekend.

Nieuwe kabinet

Het is nog onduidelijk of de aanvliegroute er daadwerkelijk komt, omdat het luchtvaartdossier door de Tweede Kamer 'controversieel' is verklaard. Dat betekent dat een nieuw kabinet zich hier straks over moet buigen.

Intussen heeft een rechter op 20 maart nog bepaald dat de staat te weinig doet om burgers te beschermen tegen vlieghinder. Wat dit allemaal betekent voor een vierde aanvliegroute, moet nog blijken.