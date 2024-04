Ziekenhuis accepteert einde zaak verpleegkundige, wel 'onbeantwoorde vragen'

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) accepteert dat de oud-verpleegkundige die verdacht werd van het doden van coronapatiënten niet langer wordt vervolgd. Dat schrijft bestuurslid Hans Mulder in een verklaring.

De beslissing leidt ertoe dat velen met "onbeantwoorde vragen" achterblijven, schrijft Mulder. "Dat geldt voor zowel nabestaanden die betrokken zijn in het politieonderzoek als voor medewerkers van het ziekenhuis. We kunnen echter niet anders dan dit proces accepteren."

Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend niet genoeg bewijs te hebben tegen de 31-jarige man, die als longverpleegkundige in het WZA werkte tijdens de coronapandemie.

De man kwam bij justitie in beeld toen het ziekenhuis een brief doorspeelde van GGZ Drenthe, waar de man in behandeling was. Daarin stonden gesprekken beschreven die de verdachte met diverse hulpverleners had gevoerd. In die gesprekken zou hij meerdere malen hebben gezegd dat hij "het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd".

Het OM zegt in een verklaring dat een veroordeling nooit "enkel kan worden gebaseerd op iemands eigen uitlatingen". De persofficier licht dit toe aan de NOS: "We hebben gesproken met veel getuigen in de omgeving van de verdachte en in het ziekenhuis. Hij heeft tegen meerdere mensen gezegd: ik heb dit gedaan, ik ben betrokken bij de dood van zo'n twintig mensen. Maar een bekentenis alleen is in het strafrecht niet genoeg."

Gespreksverslagen

Het OM heeft ook medische dossiers en gegevensdragers onderzocht, maar daaruit kwam geen bewijs naar voren dat de uitlatingen van de man ondersteunde. "Uiteindelijk hebben we geen wettig en overtuigend bewijs kunnen vinden dat hij zich aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt."

De persofficier voegt toe dat het OM graag de gespreksverslagen had ingezien van de GGZ-instelling, "omdat daar misschien meer details in staan over om welke patiënten het gaat, wat er precies gebeurd is en wat hij precies heeft gedaan. Wij hebben dit aan de rechter voorgelegd. Die heeft gezegd: het beroepsgeheim weegt zwaarder en dat hebben wij geaccepteerd."

'Dit blijft pijn doen'

Nabestaande Ciska Rosema zegt tegen de NOS dat ze "verwarring, woede en onmacht" voelde na de beslissing van het OM. Haar moeder is in het WZA overleden aan corona en werd verpleegd door de voormalige verdachte. "Als je zo consistent zegt wat je hebt gedaan en hoe je het hebt gedaan, ook aan zorgprofessionals, dan hebben wij de overtuiging: waar rook is, is vuur."

Of haar moeder aan corona is overleden of door toedoen van de verpleegkundige, blijft onduidelijk. "Het had me rust gegeven om het te weten, welke kant het ook was op gegaan. De onzekerheid is killing. Dit blijft pijn doen."

De advocaat van de verpleegkundige, Tjalling van der Goot, zegt dat zijn cliënt blij is "dat nu een streep onder de strafzaak kan worden gezet". Hij benadrukt dat de man altijd heeft ontkend en zei dat zijn woorden verkeerd zijn uitgelegd.