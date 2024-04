Situatie bij Vitesse doet PSV-trainer Bosz pijn: 'Na morgen mogen ze alles winnen'

De chaos bij Vitesse doet Peter Bosz pijn. De huidig trainer van PSV zette op 18-jarige leeftijd in het shirt van de Arnhemmers zijn eerste stappen in het profvoetbal.

42 jaar later kan Bosz zijn oude liefde een volgende tik uitdelen in een seizoen dat men in Arnhem zo snel mogelijk uit het geheugen wil wissen. Vitesse staat op de achttiende en laatste plaats in de eredivisie en moet daarnaast alle zeilen bijzetten om volgend jaar überhaupt nog te bestaan.

"Dat ze op een degradatiepositie staan is natuurlijk al vreemd voor een club als Vitesse als je naar de laatste jaren kijkt. Dat doet pijn. Maar dat het ook over het voorbestaan van Vitesse gaat, is de overtreffende trap daarvan."

