Grand Prix op Zandvoort in 2025 in laatste weekend van augustus

Het seizoen 2025 begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië, dat voor het eerst sinds 2019 de seizoensopener mag organiseren. Daarna volgen vier races in Azië: China, Japan, Bahrein en Saudi-Arabië.

In mei staat de race in Miami gepland, waarna het Europese seizoen begint. Er zijn negen races, onder meer in Imola, Monaco, Spa, Zandvoort en Monza. Tussendoor maakt het Formule 1-circus een uitstapje naar Canada.

In september en oktober worden twee straatraces in Azië verreden. Eerst in Bakoe en daarna in Singapore. Daarna volgen vier races in Noord- en Zuid-Amerika, waarbij de race in Las Vegas op een zaterdag wordt gehouden. Het seizoen eindigt weer in Azië: in Qatar (30 november) en Abu Dhabi (7december).