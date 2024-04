Ploeggenoot van Benzema in Saudi-Arabië krijgt slagen met riem van boze fan

Marokkaans international Hamdallah spuit eerst zelf met een fles water richting de man op de tribune, die vervolgens tweemaal uithaalt. Bij zijn tweede poging raakt hij de speler. Meerdere mensen komen tussenbeide om verdere escalatie te voorkomen.

Het is onbekend of de toeschouwer is aangehouden en of er straffen zullen volgen.

Al-Ittihad, de club van topspits Karim Benzema, verloor de supercup met 4-1 van Al-Hilal. Hamdallah maakte de 1-1. Daarna maande hij met een gebaar het publiek tot stilte.

De Saudische supercup werd in Abu Dhabi gespeeld. In de halve finale tussen Al-Hilal en Al Nassr misdroeg Cristiano Ronaldo zich. De Portugese sterspeler van Al Nassr kreeg rood na een opstootje.