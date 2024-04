Massale evacuatie inwoners Russische stad Orenburg vanwege stijgend water

Inwoners van de Russische stad Orenburg worden massaal geëvacueerd vanwege het stijgende water. Dat meldt de burgemeester van de stad met een half miljoen inwoners op Telegram.

"Let op, inwoners van Orenburg! Er klinkt een sirene in de stad. Dit is geen oefening. Er is een massale evacuatie gaande!", schrijft de burgemeester. Het waterpeil in de Oeral zou in de afgelopen tien uur met 40 centimeter zijn gestegen, en inmiddels staan op 11 meter en 43 centimeter. De situatie in de stad is volgens de burgemeester "uiterst gevaarlijk".

Inwoners van sommige wijken krijgen het advies om documenten, medicijnen en essentiële zaken bij elkaar te pakken en zo snel mogelijk te vertrekken. "De situatie is kritiek, verspil geen tijd!"

Dit zijn beelden uit Orenburg van evacuaties in de afgelopen dagen: